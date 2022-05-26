كندا.. الشرطة تطلق النار على رجل يحمل بندقية قرب مدرسة

أعلن مسؤولون أنّ شرطة تورونتو في كندا أطلقت النار على رجل، وأصابته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة، كما أغلقت خمس مدارس في المنطقة.

وذكرت شرطة تورونتو على تويتر أنّ مسعفين هرعوا إلى الموقع، وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات من العمر.

وحدثت الواقعة في “بورت يونيون”، وهي منطقة سكنية شمالي مركز مدينة تورونتو. وقال مجلس مدارس تورونتو إن ثلاث مدارس ما زالت مغلقة بينما قررت مدرستان إعلان حالة “التعليق والتأمين” بسبب عمل الشرطة في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من حادثة مدرسة تكساس المأسوية، حيث أطلق مسلّح النار على مدرسة ابتدائية في جنوب الولاية، مما أدى إلى مقتل 18 تلميذًا وثلاثة بالغين قبل أن يلقى المشتبه به حتفه، وذلك في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي تجتاح الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن المهاجم الذي قتل 19 طفلًا في مدرسة ابتدائية في تكساس، عانى من التنمر في المدرسة الثانوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء ممارسته ألعاب الفيديو بسبب مشاكل في النطق ولكنته، كما ترك منزل والدته بسبب تناولها المخدرات.