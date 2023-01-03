الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا.. انكماش في نشاط الصناعات التحويلية

منذ 6 دقائق
كندا

كندا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية في كندا انكمش بمعدل أسرع قليلا في ديسمبر\كانون الأول، إذ تراجع الطلب بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الكندي إلى قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 49.2 في ديسمبر\كانون الأول هبوطا من 49.6 في نوفمبر\تشرين الثاني.

وهذا خامس شهر على التوالي يكون فيه المؤشر تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وقالت ستاندرد آند بورز إن هذا أطول تتابع للانكماشات منذ المدة التي استمرت سبعة أشهر من أغسطس\آب 2015 حتى فبراير\شباط 2016.

وقال بول سميث، مدير الاقتصاديات في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس في بيان “تحول اقتصاد الصناعات التحويلية الكندي إلى أداء منخفض نسبيا آخر مع انتهاء 2022”.

وأضاف “أشارت الشركات مجددا إلى أن ضعف الطلب في السوق جاء انعكاسا للضبابية الجارية والأثر السلبي لارتفاع التضخم”.

وهبط مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 47.1 من 49.0 في نوفمبر\تشرين الثاني، بينما سجل مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا طفيفا إلى 47.0 من 46.8.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

التضخم- تعبيرية
التضخم في المانيا يتباطأ الى 9.6% خلال شهر ديسمبر
وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مجمع المسجد الأقصى
واشنطن تطالب نتنياهو بالالتزام بتعهداته للحفاظ على المواقع المقدسة
الحرب في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد مجزرة جنودها.. روسيا تنتقم بضربات عدّة وتقتل "مرتزقة أجانب"

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
محرك سيارة
10 علامات تحذرك من مشاكل خطيرة في محرك سيارتك