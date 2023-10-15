كندا تؤكد ارتفاع عدد قتلى رعاياها في هجوم حماس

كشف مسؤول بوزارة الخارجية الكندية اليوم الأحد، أن عدد الكنديين الذين قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي ارتفع إلى خمسة، بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

ولم يكشف المسؤول عن الاسم أو أي تفاصيل عن الوفاة الخامسة المؤكدة.

وأمس السبت، أكدت عائلة شير جورجي البالغة من العمر 22 عاما والتي فُقدت بعد أن هاجمت حماس مهرجانا للموسيقى بالقرب من تجمع رعيم السكني يوم السبت الماضي، وفاتها على إنستجرام. وكانت القتيلة الكندية- الإسرائيلية الرابعة في الهجمات.

وتحاول كندا، مثل دول أخرى، إجلاء مواطنيها والمقيمين الدائمين وعائلاتهم من غزة. ويوجد في غزة نحو 300 شخص تسعى كندا إلى إخراجهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي الذي لا يزال مغلقا.

وقال مسؤول كندي للصحفيين في أوتاوا إن الحكومة “تأمل بشدة” في فتح معبر رفح للسماح بعمليات الإجلاء.

ونصحت الحكومة الأمريكية أمس السبت مواطنيها في غزة بالتحرك نحو المعبر استعدادا لإعادة فتحه بعد هجوم حماس في إسرائيل الذي أدى إلى انتقام عسكري إسرائيلي في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وتقدر الحكومة الأمريكية عدد الأمريكيين الفلسطينيين مزدوجي الجنسية في غزة بما يتراوح بين 500 و 600 من بين السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.