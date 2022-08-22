كندا تبحث في كيفية تصدير الغاز إلى أوروبا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الواقع في 22 آب 2022 إن كندا تبحث الجدوى الاقتصادية لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا من ساحلها الشرقي.

ومتحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مونتريال، قال ترودو “سنفعل ما في وسعنا” للمساهمة في المعروض العالمي من الطاقة عن طريق زيادة القدرات في الأجل القصير.

وقال ترودو إن كندا “ستستكشف أيضا سبلا لمعرفة ما إذا كان من المفيد تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كانت هناك جدوى في مجال الأعمال لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا… المشاورات الاقتصادية جارية بين شركات في كندا وفي ألمانيا.”