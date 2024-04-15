كندا تبلغ إسرائيل بضرورة ألا يمتد الصراع مع إيران إلى المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الاثنين إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن الصراع يجب ألا يمتد إلى المنطقة.

جاء ذلك بعدما صدت إسرائيل ضربات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ هذا الأسبوع.

وأضافت “نحن بوضوح نضغط من أجل وقف التصعيد ونحتاج إلى التأكد من أن الصراع لا يمتد إلى المنطقة”.

فيما قال الجنرال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الاثنين إن إسرائيل سترد على هجوم إيران بصواريخ ومسيرات على الأراضي الإسرائيلية.

وقال هاليفي، متحدثا من قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل التي تعرضت لبعض الأضرار في الهجوم “هذا الإطلاق لكثير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد”.

وجاء هجوم إيران ردا على مقتل سبعة ضباط إيرانيين في ضربة على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في أول أبريل\نيسان.

فيما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله لنظيره البريطاني الاثنين إن إيران لا تريد زيادة التوترات لكنها سترد بشكل فوري وبقوة أكبر من ذي قبل إذا ردت إسرائيل بعمل انتقامي.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في ساعة متأخرة من يوم السبت ردا على هجوم على سفارتها في دمشق، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا نتيجة للحرب في غزة.