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كندا تتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

منذ ساعة واحدة
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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قالت هيئة البث الكندية (سي.بي.سي) اليوم الأربعاء إن أوتاوا تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وقد تصدر إعلانا بذلك خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الهيئة عن مصادر عديدة القول إن تفاصيل ذلك الإجراء لم يتم الانتهاء منها بعد.

ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.

وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012.

    المصدر :
  • رويترز

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