كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة

أصدرت كندا تحذيرًا لمواطنيها ينص على تجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قامت برفع تقييمها للمخاطر في تلك المنطقة بسبب زيادة التهديدات المحتملة بوقوع هجمات على إسرائيل.

وحثت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في منشور على إكس في ساعة متأخرة من أمس الجمعة الكنديين المتواجدين بالمنطقة على التفكير في المغادرة بوسائل النقل التجارية.

وقالت “مع تزايد خطر وقوع هجمات على أراض إسرائيلية، يظل الوضع الأمني الإقليمي ملتهب للغاية وقد يتصاعد دون سابق إنذار”.

وسبق وأن نصحت الحكومة الكندية مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنه يتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل “عاجلا وليس آجلا” وحذر طهران من المضي قدما في ذلك.