الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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كندا تحقق في وصول قطع منتجة لديها لمسيّرات إيرانية

منذ ساعة واحدة
جاستن ترودو

جاستن ترودو

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أعلنت السلطات الكندية، عن فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصول قطع مصنّعة على أراضيها إلى المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وفق ما ذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو، الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مركز “ستيت ووتش” الأوروبي للأبحاث وسلطات كييف عثروا على مكوّنات هوائيات من تصنيع شركة “تاليزمان وايرلس” التي تتخذ من أوتاوا مقرًّا، من بين 30 قطعة منتجة لدى شركات غربية، في مسيّرات “شاهد 136” التي تعد جزءًا من ترسانة روسيا.

وقال ترودو “بالتأكيد نشعر بقلق بالغ حيال هذه التقارير.. لا نريد أن يتم استخدام تكنولوجيا كندية في حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا أو في مساهمة إيران” في هذه الحرب.

وأشار إلى التطبيق الصارم لتراخيص التصدير بالنسبة للتكنولوجيا الحساسة.

وأضاف ترودو “سنتابع مع هذه الشركة من أجل محاولة تحديد بالضبط كيف انتهت منتجات ما كان ينبغي أن تصل إلى جهات مثل الحكومة الإيرانية، لديها”.

وتابع أن “تاليزمان وايرلس” “تتعاون بالكامل” مع التحقيق.

وفرضت أوتاوا أخيرًا عقوبات على بضع شركات إيرانية لتصنيع المسيّرات.

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