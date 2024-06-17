كندا تدافع عن إرسال سفينة إلى كوبا وتقول إن ذلك ضروري لردع روسيا

قالت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، إن هدف إرسالها سفينة دورية للعاصمة الكوبية هافانا هو توجيه رسالة ردع لموسكو التي كانت سفنها موجودة في المكان نفسه وذلك رغم انتقادات من مشرعين معارضين.

وأبحرت سفينة الدورية التابعة للبحرية الكندية إلى المرفأ في وقت مبكر يوم الجمعة، أي بعد يومين من وصول سفينة حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية تابعتين للبحرية الروسية. وقالت كندا والولايات المتحدة إنهما تراقبان السفينة والغواصة عن كثب.

وقال وزير الدفاع الكندي بيل بلير في تصريح صحفي: “الإرسال… يوجه رسالة في غاية الوضوح مفادها أن كندا لديها جيش يتمتع بالقدرات والقدرة على الانتشار ولن نتردد في فعل اللازم لحماية مصالحنا الوطنية”.

وأضاف: “ستواصل القوات المسلحة الكندية تعقب تحركات السفن الروسية وأنشطتها… الحضور ردع. ونحن حاضرون”.

وتقول الولايات المتحدة وكوبا: “إن السفن الروسية لا تشكل خطراً على المنطقة”. ووصفت روسيا أيضا وصول سفينتها وغواصتها إلى كوبا المتحالفة معها بأنه أمر اعتيادي.

وكندا واحدة من أقرب حلفاء كوبا الغربيين. وكانت كندا قد أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا عقب الثورة الكوبية عام 1959.