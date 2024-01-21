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كندا تدرس فرض إجراءات جديدة على طالبي اللجوء من المكسيك

منذ 33 ثانية
علم كندا

علم كندا

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قال وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لو بلان (الأحد 21-1-2024) إن بلاده تدرس عددا من الإجراءات لمنع المكسيكيين من السفر جوا إلى البلاد لطلب اللجوء.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال رئيس وزراء إقليم كيبيك الأسبوع الماضي إن عدم وجود شروط لمنح التأشيرة للمسافرين المكسيكيين سيؤدي إلى وصول المزيد من اللاجئين جوا.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية، قال لو بلان إنه ناقش مع وزير الهجرة مارك ميلر ضوابط منح التأشيرات وإجراءات أخرى.

وأضاف أنه بحث مع ميلر أيضا “الطريقة المناسبة لضمان وصول الأشخاص من المكسيك لأسباب منطقية وألا يصبح هذا بابا خلفيا للوصول إلى كندا”.

وتابع “ندرس عددا من الإجراءات التي من شأنها، في الواقع، أن تمكننا من فعل ما هو ضروري لضمان ألا تصبح هذه الرحلات الجوية المباشرة من المكسيك وسيلة غير مباشرة للوصول إلى كندا وطلب اللجوء فيها”.

وفي رسالة الأسبوع الماضي، حث رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجو رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على وقف تدفق اللاجئين إلى الإقليم وتعويضه عن التكاليف التي يتكبدها بسبب ذلك، قائلا إن الخدمات في كيبيك على شفا “الانهيار” بسبب ارتفاع عدد القاطنين فيه.

وكتب ليجو في الرسالة “يمثل المواطنون المكسيكيون نسبة متزايدة من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى كيبيك، ويرجع تدفق طالبي اللجوء على كندا في جانب منه بلا شك إلى قدرة المكسيكيين على دخولها بدون تأشيرة “.

وتتعرض الحكومة الكندية لضغوط بسبب سياسات الهجرة التي يُلقى باللوم عليها في تفاقم أزمة الإسكان وتراجع بعض الخدمات في الأقاليم، مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل زيادة عدد السكان.

    المصدر :
  • رويترز

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