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كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة

منذ ساعة واحدة
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم أمس الجمعة، عن بحث حكومته فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي تلك الخطوة عقب إجراء عقوبات أمريكية ضد 4 مستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ترودو في حديثه للصحفيين في مدينة واترلو بمقاطعة أونتاريو الكندية، “نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير منذ أشهر، وذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الفائت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 مستوطنين لارتباطهم بتصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “فرضت عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية”.

جاء ذلك بعد توقيع بايدن أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.

يذكر؛ أن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

    المصدر :
  • وكالات

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