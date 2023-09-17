الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
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كندا تدعم أوكرانيا بأكثر من 24 مليون دولار لشراء معدات دفاع جوي

منذ 21 ثانية
أحد أفراد وحدة الدفاع الجوي في أوكرانيا

أحد أفراد وحدة الدفاع الجوي في أوكرانيا (رويترز)

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أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير، اليوم الأحد، أنّ بلاده ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (24.5 مليون دولار) في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال بلير في بيان إنّ هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي، تعهد بها رئيس الوزراء جاستن ترودو لكييف في يونيو/ حزيران.

ويوجد في كندا أحد أكبر التجمعات في العالم للأوكرانيين وتدعم علنًا وبقوة مواقف كييف. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدات تزيد قيمتها على ثمانية مليارات دولار كندي، منها مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار كندي.

وتهدف الشراكة التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وهولندا والدنمرك إلى شراء المئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى وأنظمة مرتبطة بها.

    المصدر :
  • رويترز

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