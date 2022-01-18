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كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا

18 - يناير - 2022
آخر تحديث: 18 - يناير - 2022 7:51 صباحًا
قوات عسكرية كندية

قوات عسكرية كندية

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قالت وسائل إعلام كندية، إنه تم إرسال وحدة صغيرة من عناصر قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الكندي، إلى أوكرانيا.

ونقلت قناة “غلوبال نيوز” التلفزيونية الكندية، عن مصادر لم تحددها، إنه تم إرسال هذه المجموعة من العسكريين إلى أوكرانيا، على خلفية تفاقم الوضع.

ووفقا للمصادر، اتخذت السلطات الكندية هذه الخطوة “كجزء من الجهود” التي يبذلها حلفاء الناتو “لردع العدوان الروسي وتحديد سبل دعم الحكومة الأوكرانية”.

ونوهت القناة، بأنه تم تكليف مجموعة القوات الخاصة المذكورة بمهمة أخرى، هي إجلاء الدبلوماسيين الكنديين في حال تفاقم الوضع في أوكرانيا.

في وقت سابق، ذكرت شبكة “سي بي سي”، أن كندا أرسلت 200 عسكري إلى أوكرانيا، للمساعدة في تدريب العسكريين هناك.

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