كندا ترسل فرقاطة إلى الشرق الأوسط

أرسلت كندا فرقاطة إلى مياه البحر الأحمر وخليح عدن وخليج عمان والمحيط الهندي، للمشاركة في مناورات لمكافحة الإرهاب وحماية أمن الملاحة في المنطقة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكندية.

وقالت الوزارة اليوم السبت إن فرقاطة “كالغاري” في طريقها إلى الشرق الأوسط للمشاركة في عملية “أرتيميس” وهي عملية للقوات المسلحة الكندية مهمتها المساهمة في وقف الإرهاب وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والمحيط الهندي.

وذكرت الوزارة أن السفينة ستشارك في مناورات وتدريبات لمكافحة الإرهاب في مياه دول المنطقة.

وأضافت أن الفرقاطة التي تحمل على متنها مروحية من طراز CH-148 Cyclone، ستعود إلى كندا عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ قبل انقضاء العام الجاري، وذلك بحسب RT