كندا تستعد لأشد العواصف في تاريخ البلاد

استعدت المنطقة الشرقية من كندا السبت، لما قد تصبح إحدى أشد العواصف في تاريخ البلاد بعد اتجاه الإعصار فيونا نحو إقليم نوفا سكوشيا بعد أسبوع تقريبا من تدمير أجزاء من منطقة بحر الكاريبي.

وتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء فيونا والذي كان من المتوقع أن يضعف الجمعة، من كونه إعصارا من الفئة 3 لكنه ظل يمثل إعصارا قويا أثناء تحركه عبر المحيط الأطلسي بكندا.

وقالت المتحدثة الصحفية سيسلي روي على تويتر إن رئيس الوزراء جاستن ترودو أرجأ السبت، مغادرته إلى اليابان لتلقي إحاطات بتطورات الوضع ودعم تصدي الحكومة لهذه الطوارئ.