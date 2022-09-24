السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا تستعد لأشد العواصف في تاريخ البلاد

منذ ساعة واحدة
علم كندا

علم كندا

A A A
طباعة المقال

استعدت المنطقة الشرقية من كندا السبت، لما قد تصبح إحدى أشد العواصف في تاريخ البلاد بعد اتجاه الإعصار فيونا نحو إقليم نوفا سكوشيا بعد أسبوع تقريبا من تدمير أجزاء من منطقة بحر الكاريبي.

وتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء فيونا والذي كان من المتوقع أن يضعف الجمعة، من كونه إعصارا من الفئة 3 لكنه ظل يمثل إعصارا قويا أثناء تحركه عبر المحيط الأطلسي بكندا.

وقالت المتحدثة الصحفية سيسلي روي على تويتر إن رئيس الوزراء جاستن ترودو أرجأ السبت، مغادرته إلى اليابان لتلقي إحاطات بتطورات الوضع ودعم تصدي الحكومة لهذه الطوارئ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من التحركات في ايران بعد مقتل مهسا أميني
واشنطن تسهل وصول الانترنت الى إيران
استراليا والصين
وزيرة الخارجية الأسترالية: نسعى لإقامة علاقة مستقرة مع الصين
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج
بعد 43 عاما.. رئيس غينيا يرشح نفسه مجددا لتمديد حكمه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما