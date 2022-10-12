كندا تعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت كندا أنها ستقدّم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أميركي) لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، وستشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية وملابس شتوية وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.

وزيرة الدفاع الكندية “أنيتا أناند” أعلنت عن المساعدات، التي تأتي إضافة إلى عتاد عسكري بقيمة 600 مليون دولار كندي تبرعت به كندا أو أرسلته إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط.

والتقت أكثر من 50 دولة غربية الأربعاء لتعد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وبخاصة الدفاعات الجوية، بعدما شنّت روسيا أعنف هجمات صاروخية لها منذ بداية الحرب.

وقتلت الهجمات الروسية التي استخدمت أكثر من 100 صاروخ 26 شخصًا على الأقل في أنحاء أوكرانيا منذ يوم الاثنين، عندما أمر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بما سماه بهجمات انتقامية على أوكرانيا لتفجيرها أحد الجسور الروسية.

وقالت أناند في بيان إنّ أحدث المساعدات الكندية تتضمن عتادًا بقيمة 15.2 مليون دولار كندي من مخزون القوات المسلحة الكندية، وتشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتر بمعايير حلف شمال الأطلسي وفتائل وحقائب شحن متوافقة مع مدافع هاوتزر الميداني خفيف الوزن (إم.777).

كما تتضمن 400 ألف قطعة ملابس شتوية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار كندي، وطائرات مسيرة متخصصة إضافية بقيمة 15.3 مليون دولار كندي.

في السياق نفسه، قالت كندا إنها سترسل أكثر من 40 من المهندسين القتاليين لدعم الجهود البولندية في تدريب القوات الأوكرانية.