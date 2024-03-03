كندا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب وفاة نافالني

أعلنت كندا الأحد فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا بسبب وفاة الزعيم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان إن حزمة العقوبات تستهدف ستة مسؤولين روس، بينهم مسؤولون كبار وموظفون رفيعو المستوى في هيئة الادعاء الروسية والقضاء والسجون في البلاد.

هذا وكانت قد أعلنت مصلحة السجون الروسية، الجمعة 16\2\2024، وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وكان المعارض الروسي الناشط في مكافحة الفساد يقضي عقوبة بالحبس 19 سنة لإدانته بتهمة “التطرف”.

وكانت أخبار نافالني انقطعت عن أقاربه وأعوانه في بداية ديسمبر، حيث كان يقبع في سجن في منطقة فلاديمير التي تقع على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو.

وفي وقت لاحق، تبين أنه نقل إلى سجن في منطقة قطبية روسية.

يشار إلى أن نافالني (47 عاما)، هو ألد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم اعتقاله في يناير 2021 لدى عودته من ألمانيا إلى موسكو، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من التسمم بغاز الأعصاب الذي يلقى باللوم فيه على الكرملين. وقد رفضت السلطات الروسية هذا الاتهام.