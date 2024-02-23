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كندا تفرض حظراً على تصدير سلع تدخل في صناعة الأسلحة إلى روسيا

منذ 8 دقائق
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، فرض السلطات الكندية حظرا على تصدير السلع التي يمكن استخدامها لصناعة الأسلحة إلى روسيا.

وقالت الوزيرة الكندية في بيان: “كندا تعلن أيضا حظرا على تصدير بعض السلع إلى روسيا التي يمكن استخدامها لصناعة الأسلحة”.

وأشارت إلى أن الحظر يشمل المواد المتفجرة، بما في ذلك الصواعق، المستخدمة في صناعات التعدين والبناء.

ويشمل الحظر أيضا 20 “سلعة خاضعة للرقابة بشكل خاص”، والتي وفقا لأوتاوا، يُزعم أنها تستخدم في روسيا لصنع الأسلحة، ولم يتم الكشف عن القائمة.

وأعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير في وقت سابق أن بلاده ستقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة من نوع “سكاي رينجر إر 70”.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم أنه تم إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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