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كندا تفرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدعم عنف المستوطنين بالضفة

منذ 13 دقيقة
تظاهرات في كندا دعماً لفلسطين

تظاهرات في كندا دعماً لفلسطين

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أعلنت الحكومة الكندية،اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، أنها فرضت عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال عنف مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، “العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة”.

وأوضح البيان أن “عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية”.

    المصدر :
  • القدس العربي

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