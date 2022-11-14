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كندا تمنح أوكرانيا 500 مليون دولار وتفرض عقوبات إضافية على الروس

منذ 50 دقيقة
علما كندا وأوكرانيا

علما كندا وأوكرانيا

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان، الاثنين، خلال قمة مجموعة العشرين إن بلاده ستقدم لأوكرانيا 500 مليون دولار أخرى مساعدات عسكرية إضافية، فيما ستفرض عقوبات على ما يقرب من عشرين روسيا آخرين.

وأضاف البيان أن التمويل الإضافي يضاف إلى 3.4 مليار دولار من المساعدات الكندية المقدمة إلى كييف حتى الآن للدفاع في مواجهة الغزو الروسي، وسيساعد في تمويل المعدات العسكرية والمراقبة والاتصالات والوقود والإمدادات الطبية.

وقال مكتب ترودو إن عقوبات اليوم الاثنين تستهدف 23 فردا روسيا “متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق قادة المعارضة الروسية”، ومن بينهم ضباط شرطة ومدعون عامون وقضاة ومسؤولو سجون.

    المصدر :
  • رويترز

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