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كندا تنشر قوات مسلحة في كولومبيا البريطانية لمواجهة الحرائق

منذ 7 دقائق
حرائق الغابات في كندا

حرائق الغابات في كندا

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأحد، إن حكومته قررت نشر قوات مسلحة لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب البلاد في ظل ظروف الجفاف والرياح التي أخضعت أكثر من 35 ألف شخص لأوامر إجلاء.

وأعلن الإقليم حالة الطوارئ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وهو ما يمنح المسؤولين مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع مخاطر الحرائق. وبحلول أمس السبت، خضع أكثر من 35 ألفا من السكان لأوامر الإجلاء بينما يتأهب 30 ألفا آخرين لصدور الأوامر.

يتركز حريق مكدوجال كريك في محيط كيلونا، وهي مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر شرقي فانكوفر ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة تقريبا. لكن وردت بلاغات عن اندلاع حرائق أخرى، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد، بالقرب من الحدود الأمريكية وفي شمال غرب المحيط الهادي بالولايات المتحدة.

وقال ترودو على منصة إكس، تويتر سابقا، إن الحكومة الاتحادية وافقت على نشر القوات المسلحة بناء على طلب من حكومة كولومبيا البريطانية.

وأتت الحرائق على نحو 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، أي ما يقرب من مساحة ولاية نيويورك، في جميع أنحاء البلاد، مع انتشار الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف.

    المصدر :
  • رويترز

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