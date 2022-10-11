كندا: سنرسل 40 مهندسا مقاتلا لبولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين

قالت كندا (الثلاثاء 11-10-2022) إنها سترسل 40 مهندسا مقاتلا آخرين للمساعدة في دعم الجهود البولندية في تدريب القوات الأوكرانية في إطار التزامها بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في وارسو “أعلن اليوم أن كندا سترسل في الأسابيع المقبلة نحو 40 مهندسا مقاتلا لبولندا لمساعدة القوات البولندية على تدريب خبراء المتفجرات الأوكرانيين على الاستطلاع الهندسي و(التعامل مع) المتفجرات وزرع الألغام وإزالتها”.

في سياق متصل، قال أكبر جهاز مخابرات إلكترونية بريطاني إن بريطانيا تتوقع أن ترصد مؤشرات إذا بدأت روسيا في التفكير في نشر ترسانتها النووية في حربها مع أوكرانيا، مكررا أن أي حديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة خطير للغاية.

وقال رئيس “هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية” جيريمي فليمنج لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن روسيا تعاني من نقص في الذخيرة والأصدقاء والقوات.

وقال فليمنج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظل حتى الآن ملتزما بالتعاليم العسكرية الراسخة بعدم استخدام الأسلحة النووية، لكن الجهاز سيبحث عن مؤشرات على أن هذا قد يتغير.

وأضاف “آمل أن نرى مؤشرات إذا بدأوا في التخلي عن هذا المسار”، دون أن يوضح الطبيعة الممكنة لهذه المؤشرات.

وقال “لكن، لنكن واضحين حقا بهذا الشأن، إذا كانوا يفكرون في ذلك، فستكون هذه كارثة بالطريقة التي تحدث عنها كثير من الناس”.

وقال فليمنج أيضا إنه متأكد من أن بوتين يشعر بالقلق من مخاطر التصعيد، وإن ذلك يمكن أن يكون إشارة لسبب “عدم اللجوء لهذه الأشكال الأخرى من شن الحرب”.