الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا.. ضبط المشتبه به الهارب في حوادث "الطعن الجماعي"

منذ 36 دقيقة
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة الكندية، الخميس، القبض على مايلز ساندرسون المشتبه به الهارب في عمليات الطعن الجماعي بمقاطعة ساسكاتشوان.

ووضعت الشرطة الكندية في حالة تأهب بعد وضع المشتبه فيه سانديرسون في أحد السجون.

وقالت الشرطة المحلية في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي: “لم يعد هناك من خطر على الأمن العام في ما يتصل بهذا التحقيق”، مغتنمة الفرصة لشكر السكان الذين قدموا “معلومات قيمة” ساعدت على توقيفه.

وتشتبه الشرطة في أن مايلز ساندرسن وشقيقه داميان، الذي عثر عليه لاحقاً ميتاً، نفذا الأحد بواسطة سكاكين سلسلة هجمات أوقعت 10 قتلى و18 جريحاً، بعضهم بحالة خطرة، ولا تزال دوافعها مجهولة.
وللقبض على المشتبه فيهما، نشرت الشرطة المئات من عناصرها للعثور على هذين الشقيقين المتورطين في سلسلة الهجمات.

وأحصت الشرطة 13 مسرح جريمة في أماكن نائية في وسط غرب البلاد، أحدها بلدة للسكّان الأصليين، خاصة في ظل استمرار هروب مايلز ساندرسون.
وفي كندا، يمثّل السكّان الأصليون حوالي 5% من إجمالي عدد سكّان البلاد البالغ 38 مليون نسمة، وهم يعيشون غالباً في مجتمعات تسودها البطالة والفقر.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع التضخم في مصر
    ارتفاع التضخم في مصر إلى 14.6%
    عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
    شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله
    كورونا
    كورونا
    العالم تراجع 5 سنوات بسبب كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل