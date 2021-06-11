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كندا: عدم تعاون إيران بشأن الطائرة الأوكرانية يعني أن مجالها الجوي لا يزال خطيراً

11 - يونيو - 2021
اهالي ضحايا الطائرة الاوكرانية

اهالي ضحايا الطائرة الاوكرانية

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اعتبر مستشار رئيس وزراء كندا، رالف غودال، أن إيران ما زالت تمارس الكذب بشأن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري العام الماضي.

كما أضاف، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، أن طهران ترفض الإفصاح عن الحقيقة الكاملة بشأن الطائرة المنكوبة، معتبرا أن سلوكها يعكس احتقارا لحياة البشر. ولفت إلى أن عدم تعاون إيران في هذا الملف يعني أن مجالها الجوي لا يزال خطيرا.

إلى ذلك، اعتبر في كلمة ألقاها أمام لجنة النقل بمجلس العموم، أنه يجب على الحكومة الكندية أن تثير تلك القضية في كل منتدى لمنظمة الطيران المدني الدولي، وكل وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن كافة القنوات والوسائل من أجل التأكد من أن العالم لن ينسى تلك المأساة.
انتقادات سابقة

يذكر أن كندا طالبت أكثر من مرة الحكومة الإيرانية بالتعامل بشفافية في هذا الملف، مؤكدة مرارا أن طهران لم تقدم تفاصيل شافية عن الحادث، وهوية المتورطين، وكيفية محاسبتهم.

فيما نظم أهالي الضحايا في كندا وقفات عدة، كما قدموا دعاوى لمحاسبة الحرس الثوري على تلك المأساة التي حلت بهم.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أعلنت في 27 ايار الماضي، أن السلطات الإيرانية شنت حملة من المضايقات والانتهاكات بحق عائلات الضحايا، وذلك بحسب “العربية”.

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