الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا.. مصرع شخصين من بين 4 مفقودين في الفيضانات

منذ ساعة واحدة
فيضانات تجتاح كندا

فيضانات تجتاح كندا

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية وفاة اثنين من بين أربعة أشخاص كانوا في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات المقاطعة الواقعة على المحيط الأطلسي مطلع الأسبوع الجاري.

وأكدت الشرطة في وقت سابق وفاة رجل في الثانية والخمسين من عمره، كان يعتقد بأنه مفقود بعد أن غمرت المياه سيارته، وقالت إنها عثرت على جثة أخرى من المرجح بنسبة كبيرة أن تكون لواحد من المفقودين الأربعة الذين اختفوا مع ارتفاع مناسيب المياه.

وأكد هيوستن في بيان أن الجثة الثانية هي لأحد الأربعة الذين فقدوا في هاليفاكس، كبرى مدن المقاطعة. وأضاف “أقدم أحر التعازي إلى أسر وأصدقاء الضحيتين اللذَيْن توفيا في أعقاب الفيضان.”

وتسببت العاصفة، التي بدأت يوم الجمعة، في هطول أمطار تجاوز منسوبها 25 سنتيمترا في بعض الأماكن خلال 24 ساعة، وهو ما يعادل عادة كميات هطول الأمطار في ثلاثة أشهر.

وغمرت الفيضانات الطرق والمباني وألحقت أضرارا بالجسور وبخط للسكك الحديدية يربط مناطق البلاد بهاليفاكس، رابع أكبر الموانئ الكندية.

وأكدت لين فارجوسن مديرة الاتصالات في إدارة الميناء أن الخدمات البحرية لم تتأثر بعد بإغلاق خط السكة الحديدية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
فيديو.. 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تهديد للأمن النووي.. العثور على ألغام في محطة زابوريجيا
مؤشر زلزال- أرشيفية
زلزال بقوة 6 درجات يهز منطقة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
طقس حار - تعبيرية
الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
هاتف ريدمي
تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 13 Pro Plus