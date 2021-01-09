fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

كندا : نريد العدالة في قضية إسقاط الطائرة الطائرة الأوكرانية

منذ 36 دقيقة
حطام الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

مع حلول الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الطائرة الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الكندي، فيليب فرانسوا شامبين على ان بلاده تريد المساءلة والعدالة في قضية إسقاط الطائرة .

وقال في مقابلة مع شبكة “إيران انترناشيونال” السبت أن الحكومة الكندية وستبذل قصارى جهدها دون أي تقصير لكشف الحقيقة.

كما أشار إلى أن هناك أسئلة عدة مشروعة دون إجابة، مضيفا “يجب أن نتذكر أن إيران نفت في البداية أي تورط لها في الهجوم.”

إلى ذلك، اعتبر أن أكثر ما هو محبط لأسر الضحايا حتى الآن هو أنهم في حالة حداد لأكثر من عام دون الشعور بأن العدالة قد تحققت أو أن شخصا ما قد تمت محاسبته أو أن هناك شفافية.

حطام أسر مكلومة

وكان عدد من الكنديين الذين فقدوا أقاربهم على متن تلك الطائرة التي أسقطت فجر الثامن من يناير 2020 قرب طهران، وقفة في مدينة تورونتو وتعهدوا “بالاحتجاج والمثابرة” في مسعاهم لمعرفة ماذا حدث في ذلك اليوم.

وقال أمير علي علوي، الذي فقد والدته في الحادثة، في رسالة مسجلة مسبقا “كلنا حطام، أسر مكلومة تقف معا في حداد وتستند إلى بعضها بعضا”. وأضاف “سنواصل الاحتجاج والمثابرة بعد عام طويل شاق”.

يذكر أن كل من أوكرانيا وكندا والسويد وبريطانيا وأفغانستان، وهي الدول التي ينتمي إليها معظم الركاب الذين لم يكونوا مقيمين في إيران، أصدرت بيانا مشتركا أمس الجمعة دعت فيه إلى “المحاسبة ومحاكمة المتولرطين بشفافية”

فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في رسالة مسجلة مسبقا عُرضت أثناء الوقفة “كندا لن تقبل بأقل من تفسير شامل وصادق من جانب الحكومة الإيرانية لما حدث بالضبط”.

    المزيد من أخبار العالم

    موقع نووي إيراني
    مسؤول إيراني يهدد بطرد مفتشي الوكالة الدولية
    أنصار ترامب-ارشيفية
    أنصار ترامب يعاودون الكرّة ويخططون للاحتجاج في حفل تنصيب بايدن
    أحد أنصار ترامب في مكتب بيلوسي
    أحداث أمريكا
    سرقة حاسوب محمول من مكتب بيلوسي خلال اقتحام الكونغرس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوازات السفر
    إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
    ذئب
    بالفيديو: بعد أن هاجم كلابه وحصانه… رجل يخنق ذئباً ضارياً بيديه العاريتين
    منبر مرصع بالذهب
    بالفيديو: رجل دين “شيعي” يثير الجدل… والسبب منبر مرصع بالذهب‎!