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كندا.. 5 قتلى في إطلاق نار على شقة في تورونتو

منذ ساعة واحدة
كندا

كندا

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أعلنت السلطات الكندية عن مقتل 5 أشخاص بالرصاص على يد مسلح، داخل وحدة سكنية في ضاحية في مدينة تورونتو، كاشفة أنّ المسلح قُتل على يد قوات الشرطة.

كما أوضح قائد شرطة منطقة يورك، جيمس ماك سوين، أنّ أحد الضباط أطلق النار على المشتبه به وقتله داخل شقة سكنية في ضاحية فوجان، في مقاطعة أونتاريو.

أضاف: “كان المشهد مروعًا، هناك 6 قتلى. أحدهم مرتكب الجريمة، والخمسة الآخرون ضحايا”، مشيرًا إلى أنّ الشخص السابع الذي أطلق عليه المسلح النار نقل إلى مستشفى، ومن المتوقع أن ينجو.

كذلك ذكر ماك سوين أنه لا يمتلك تفاصيل عما إذا كان مطلق النار من سكان المبنى، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

فيما أطلقت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو تحقيقًا في الحادث، ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به، ولم تذكر أسماء القتلى.

ومع أن الشرطة أخلت المبنى، لكن ماك سوين قال إنّه لا يوجد تهديد آخر على السكان، وأنه يأمل في عودة السكان إلى وحداتهم في غضون ساعات.

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار الجماعية تندر في كندا، وافتخرت تورنتو منذ فترة طويلة بأنها واحدة من أكثر المدن الكبرى أمنًا في العالم.

غير أنّ الكنديين يشعرون بالقلق حيال أي شيء قد يشير إلى اقترابهم من تجارب الولايات المتحدة مع العنف المسلح.

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