“كهرباء الغسالة” تودي بحياة أم وأولادها في مصر!

في حادثة مأساوية، لقيت أسرة مصرية مصرعها جراء إصابتهم بصعقة كهربائية، داخل منزلهم بمحافظة الشرقية (شرق البلاد)، الأربعاء، بسبب “كهرباء غسالة”، وفقا لوسائل إعلام مصرية، بينها مصراوي واليوم السابع.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى عثور رب أسرة، على جثث زوجته وابنه البالغ من العمر ٨ سنوات وابنته ٣ سنوات، داخل المنزل بعد عودته من العمل.

وفي تصريحات لموقع “مصراوي”، يقول رب الأسرة، “اتصلت بزوجتي عدة مرات ولم تجب فشعرت بالقلق، وعندما عدت للمنزل بعد العمل وجدت زوجتي وأطفالي على الأرض جثثا هامدة فكان الأمر كالصاعقة، ثم علمت أن ماسا كهربائيا قد تسبب في وفاتهم”.

وتوفيت الأم صعقا بالكهرباء، وعندما ذهب إليها أطفالها لإنقاذها صعقتهم الكهرباء، دون أن يشعر بهم جيران المبنى، حسب مصراوي.

وقالت إحدى أقارب الضحية لـ”مصراوي” “كانت بتغسل والكهرباء مسكتها وماتت في ساعتها”، مضيفة أن الأطفال حاولوا إنقاذ الأم لكنهم توفوا معها”.

وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثامين وبيان سبب الوفاة، حسب موقع “اليوم السابع”.