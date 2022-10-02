كوبا.. احتجاجات لليوم الثاني بسبب انقطاع الكهرباء

أعادت السلطات الكهرباء إلى عدد أكبر من الأحياء في جميع أنحاء العاصمة الكوبية هافانا يوم السبت بعد اليوم الثاني من الاحتجاجات على استمرار انقطاع الكهرباء في المدينة، بما في ذلك بعض أكبر المظاهرات منذ التجمعات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في يوليو تموز 2021.

وارتفع عدد المشاركين في واحدة على الأقل من المسيرات في حي بلايا غرب المدينة، وهتف عدة مئات “أنر الأضواء” بالإضافة إلى شعارات مناهضة للحكومة نالت من الرئيس “ميجيل دياز كانيل”.

وفي مرحلة ما، بدأت المجموعة تهتف من أجل الحرية، بينما سار المتظاهرون في حي مظلم ومزدحم كان بدون كهرباء منذ أن اجتاح الإعصار إيان الجزيرة يوم الثلاثاء.

كما أظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات أصغر حجمًا في أماكن أخرى في هافانا مساء الجمعة. وانحصرت الاحتجاجات، التي ظلت سلمية، على ما يبدو في الأماكن التي ما زالت تعاني من انقطاع الكهرباء.

وقال عامل البريد “خورخي ماريو غونزاليس” البالغ من العمر 57 عاما في هافانا: “شيئا فشيئا بدأت الكهرباء تعود، وهذا شيء جيد”. وقال إن الكهرباء عادت إلى منزله يوم الجمعة.

وأضاف أن “الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لكنها لا تستطيع إرضاء الجميع. لدينا الكثير من المشاكل.”

وأدى الإعصار إيان إلى انقطاع الكهرباء عن البلاد بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة عندما اجتاح غرب كوبا الأسبوع الماضي. وبحلول منتصف نهار الجمعة، قال مسؤولون إن الكهرباء عادت إلى أكثر من 60 بالمئة من العملاء في هافانا، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، فيما يتصاعد قلق أولئك الذين ما زالوا في الظلام.

وأشار مسؤولون إلى أنهم يأملون في إعادة الكهرباء لمعظم أنحاء هافانا هذا الأسبوع.

ومع اكتساب الاحتجاجات في بلايا الزخم، تصدت لها عدة شاحنات تابعة لقوات أمن ارتدت قبعات سوداء. وأغلقت القوات الشارع الرئيسي ومنعت المتظاهرين من التقدم، بحسب شاهد من رويترز.