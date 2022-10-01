كوبا تطلب من أمريكا المساعدة بعد قطع الإعصار إيان الكهرباء

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، إن حكومة كوبا قدمت طلبا نادرا للحصول على مساعدة طارئة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن تسبب الإعصار إيان في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

واجتاح الإعصار إيان كوبا يوم الثلاثاء وسوى منازل بالأرض ودمر حقولا زراعية.

ونظم كوبيون احتجاجات ضد الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء مما زاد مخاوف استمرار نقص الغذاء والوقود والأدوية.

وقالت وول ستريت جورنال إن واشنطن تقدر أن السلطات الكوبية ستعطي أولوية للمستشفيات ومرافق ضخ المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحيوية الأخرى إذا ما قررت إدارة بايدن تقديم المساعدة.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا سفارة كوبا في واشنطن على طلب للتعليق على التقرير.

ووعد بايدن بإعادة التواصل مع كوبا بعد سنوات من التوتر بين هافانا وواشنطن. ولكن حملة القمع التي شنتها كوبا عقب احتجاجات واسعة النطاق في الجزيرة في يوليو تموز الماضي أدت بدلا من ذلك إلى فرض عقوبات على المسؤولين الكوبيين.

وأنحت الحكومة الكوبية باللوم في الاحتجاجات على تدخل الولايات المتحدة.