كوبا تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريليا، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سلطات بلاده لن تجعلها تتخلى عن حماية سيادة كوبا.

وقال رودريغيز، في تغريدة نشرها فجر الأربعاء عبر “تويتر”: “لا تزال الولايات المتحدة تعتقد بشكل خاطئ أن حكومتنا ستسمح لها بزرع عدم الاستقرار الاجتماعي في كوبا. إنه حق وواجب لنا – حماية امتيازاتنا وسيادتنا ورفض التدخل الخارجي. الإجراءات العدائية التي تم إعلانها اليوم لن تغير هذا الحسم”.

وسبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض قيود السفر على 9 مسؤولين كوبيين، بينهم في وزارتي الداخلية والدفاع، اتهمتهم بالضلوع في قمع “المتظاهرين السلميين” في كوبا.

يذكر أن نشطاء المعارضة الكوبية دعوا المواطنين للتظاهر في 15 نوفمبر.

وندد البيت الأبيض الإثنين بممارسات الحكومة الكوبية “لإسكات” المتظاهرين السلميين، بما في ذلك اعتقالها معارضين كانوا سيتجمّعون في العاصمة هافانا وست من مقاطعات البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطات الكوبية قامت بـ”قمع” النشطاء وفرضت قيودا على الصحفيين والنشطاء واعتقلت متظاهرين سلميين.

من جهتها، اتهمت سلطات كوبا الولايات المتحدة بأنها تخطط لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، وأعلنت في أعقاب الاحتجاجات المحدودة في 15 نوفمبر عن “فشل المخططات الأمريكية”.