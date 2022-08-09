كوبا في أسوأ حريق في تاريخ الجزيرة.. اليكم التفاصيل

استيقظ الكوبيون صباح الثلاثاء 9 أغسطس، على انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع إذ تسبب حريق هائل في تدمير 40 بالمئة من منشأة تخزين الوقود الرئيسية في البلاد فيما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ الجزيرة.

وأفاد شهود من رويترز أن النيران التي أتت على جزء يتألف من أربعة صهاريج في ميناء ماتانزاس منذ الجمعة، بدأت تتلاشى لكن أعمدة من الدخان الأسود الكثيف لا تزال تتصاعد من المنطقة التي بدت مكسوة باللون الرمادي.

وماتانزاس هو أكبر موانئ كوبا المجهزة لاستقبال واردات النفط الخام والوقود، وتعتمد الجزيرة بشكل رئيسي على النفط الخام الثقيل، وكذلك شحنات زيت الوقود والديزل المخزنة في ماتانزاس، لتوليد الكهرباء.

وأصبحت الدولة التي يديرها شيوعيون وتخضع لعقوبات أمريكية صارمة على شفا الإفلاس، وتسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص البنزين وغيره من السلع بالفعل في خلق حالة من التوتر بجانب اندلاع احتجاجات متفرقة في أعقاب اضطرابات غير مسبوقة في الصيف الماضي.

وضرب البرق أحد صهاريج الوقود مساء الجمعة، وامتدت النيران إلى صهريج ثان بحلول الأحد واجتاحت المنطقة المكونة من أربعة صهاريج الاثنين، مصحوبة بانفجارات ضخمة على الرغم من جهود رجال الإطفاء المحليين والمدعومين من أكثر من 100 فرد من المكسيك وفنزويلا.

ولم يحدد المسؤولون كمية الوقود التي ضاعت في الحريق الذي دمر الصهاريج الأربعة، وذكرت السلطات أن النفط لم يلوث خليج ماتانزاس القريب، لكنها حثت السكان في أماكن أخرى منها هافانا على وضع الكمامات وتجنب التعرض للأمطار الحمضية الناتجة عن تصاعد أعمدة هائلة من الدخان بفعل الحريق.

وقالت السلطات الثلاثاء إن أحد رجال الإطفاء لقي حتفه في حين أن هناك 14 شخصا في عداد المفقودين منذ السبت عندما انفجر الصهريج الثاني، في تصحيح لعدد سابق للمفقودين عند 16.