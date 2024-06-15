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كوبنهاغن تسحب استثماراتها من شركات داعمة للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية

منذ 16 دقيقة
علم الدنمارك

علم الدنمارك

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اتخذت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قرارا بسحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء، تم طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن.

ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها “إير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”بوكينغ هولدينغ”.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألفا بمدينة القدس الشرقية، حسب حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع على أساس حل الدولتين.

    المصدر :
  • وكالات

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