"كوب28".. زعماء العالم يستعرضون تداعيات تغير المناخ على طاولة أمميّة!

يستعد زعماء من جميع أنحاء العالم لإلقاء كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتحدث الكثيرون عن المصاعب التي يواجهونها نتيجة التأثيرات المناخية التي تشهدها بلدانهم.

ومن المتوقع أن يحذر الملك تشارلز ملك بريطانيا في كلمته الافتتاحية اليوم، من تجاهل المؤشرات المتكررة لتأثيرات تغير المناخ ما سيترتب عليه عواقب وخيمة.

وسيستمع مؤتمر (كوب28) أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سلط الضوء مرارًا على قضية تغير المناخ قبل أن يعتلي زعماء من العالم، بمن فيهم الرئيس الكيني وليام روتو والأمير السعودي محمد بن سلمان آل سعود المنصة.

ومن المقرر أن تضطلع الوفود واللجان الفنية اليوم الجمعة، بعيدًا عن الجلسات الرئيسية للمؤتمر، بمهمة ضخمة تتمثل في تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية للتصدي لتغير المناخ، ولا سيما هدف اتفاقية باريس الذي ينص على حد ارتفاع درجة حرارة العالم عند درجتين مئويتين فوق درجات حرارة ما قبل عصر الثورة الصناعية.

ويقول علماء إن تجاوز الحد الأقصى الموضوع لارتفاع درجة حرارة العالم سيتسبب في إحداث تداعيات كارثية لتغير المناخ لا يمكن إصلاحها.

ونشرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، مسودتها الأولية لما يمكن أن يكون بمثابة نموذج لاتفاق نهائي يتم التوصل إليه في إطار قمة (كوب28) والتي تنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وتضم المسودة “الركائز الأساسية” للتوصل إلى نتيجة سياسية وتتضمن عدة خيارات للتصدي لواحدة من أشد القضايا تعقيدا في القمة وهي تحديد دور الوقود الأحفوري في المستقبل وإلى أي مدى يمكن استخدامه.

وينطوي أحد الخيارات على إدراج التزامات بالتخفيض التدريجي أو التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري والتوقف عن استخدام طاقة الفحم وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وحث سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر (كوب28) أمس الخميس، الدول على العمل مع شركات النفط للتوصل إلى أرضية مشتركة قائلا إن إشراك شركات الوقود الأحفوري في محادثات (كوب28) أمر ضروري لحل أزمة المناخ.

وحققت القمة أيضًا انجازات مبكرة من خلال اعتماد صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الكوارث المناخية المكلفة.

ومن بين القضايا المطروحة للنقاش أيضًا ما إذا كان ينبغي الإلغاء التدريجي للدعم المالي للوقود الأحفوري الذي بلغ في مجموعه نحو سبعة تريليونات دولار في العام الماضي، وما إذا كان ينبغي إدراج بنود خاصة في الاتفاق تتعلق بتقنية استخلاص وإزالة الكربون.