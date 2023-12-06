كوب28.. مسؤول ملف المناخ في الأمم المتحدة يناشد الدول التحرّك

أشار الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، اليوم الأربعاء، إلى أنّه على الدول الاتفاق على اتخاذ خطوات طموحة لمكافحة الاحتباس الحراري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بدلًا من الوقوع في فخ تسجيل نقاط فحسب واتباع “سياسات القاسم المشترك الأدنى”.

وفي قمة يزداد فيها التوتر بسبب اختلاف الرؤى بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، قال ستيل في مؤتمر صحافي: “كل الحكومات يتعين عليها أن تمنح مفاوضيها أوامر واضحة بالتحرك قدمًا. نحتاج لأعلى طموح لا إلى تسجيل نقاط أو سياسات القاسم المشترك الأدنى”.