كوب28 يتّجه لوقت إضافيّ.. ورئاسة القمّة تُريد إشارة "تاريخية" للوقود الأحفوري

شدد مدير عام كوب28 ماجد السويدي اليوم الثلاثاء، على أنّ رئاسة القمة تريد إدراج إشارة “تاريخية” حول مستقبل الوقود الأحفوري في المسودة القادمة لنص الاتفاق المحتمل، لكن الأمر متروك لحوالي 200 دولة في المحادثات.

وقال للصحافيين “في مؤتمر كوب هذا، نحاول أن نفعل شيئا لم يحدث من قبل، شيئًا تاريخيًا.. جزء من هذا هو إدراج الوقود الأحفوري في النص. وإذا استطعنا، فسيكون ذلك تاريخيًا”.

يأتي ذلك في وقت تتجه قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) نحو الاستمرار لوقت إضافي اليوم الثلاثاء، حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة بعد أن انتقدت دول عديدة النسخة السابقة باعتبارها ضعيفة للغاية لأنها أغفلت “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري.

وتحاول الدول المجتمعة في قمة دبي الاتفاق على خطة عمل عالمية للحد من تغير المناخ بسرعة كافية لتجنب المزيد من الفيضانات الكارثية والحرارة القاتلة والتغيرات التي لا رجعة فيها في النظم البيئية في العالم.

واقترحت مسودة اتفاق نهائي نشرتها دولة الإمارات التي تتولى رئاسة القمة أمس الإثنين ثمانية خيارات “يمكن” أن تتخذها الدول لخفض الانبعاثات.

أحدهما كان “خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 أو قبله أو في حدوده”.

وستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تشير فيها قمة الأمم المتحدة للمناخ إلى الحد من استخدام جميع أنواع “الوقود الأحفوري”.

لكن هذه الخطوة لم ترقى إلى مستوى “التخلص التدريجي” من الفحم والنفط والغاز الذي طالبت به العديد من الدول أو التركيز على خفض استخدامها هذا العقد، وهو ما يقول العلماء إنه ضروري لتجنب تصاعد تغير المناخ.

وكان المفاوضون ينتظرون نصًا جديدًا اليوم الثلاثاء عندما أوشك المؤتمر على الختام الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، رغم أن المندوبين قالوا إنه لا يمكن الانتهاء قبل الموعد النهائي. ونادرًا ما تنتهي قمم مؤتمر الأطراف في الموعد المحدد.

وتعرضت المسودة لانتقادات باعتبارها ضعيفة للغاية من جانب مشاركين مثل أستراليا وكندا وتشيلي والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة، من بين المجموعة المكونة من 100 دولة التي تطالب بالتزام صارم بتخلص العالم من الفحم والنفط والغاز.

وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري السبب الرئيسي لتغير المناخ.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز: “الأغلبية العظمى من الدول تريد نصًا أقوى.. خفض تدريجي بهدف التخلص التدريجي على المدى الطويل أو التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.”

ولفتت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا، إلى أن بلدها يريد نصًا أقوى بشأن التخلص من الوقود الأحفوري، لكن النص يوضح أن الدول الغنية والفقيرة يمكن أن تفعل ذلك في أطر زمنية مختلفة.

وقالت سيلفا للصحافيين حول مسودة الاتفاق: “أحد أوجه القصور هو أنه لا يؤسس لجهود للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.

وأشار ممثلو الدول الجزرية الصغيرة إلى أنهم لن يوافقوا على صفقة تمثل “حكم الإعدام” للدول الضعيفة الأكثر تضررا من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال جون سيلك، رئيس وفد جزر مارشال “لن نذهب بصمت إلى قبورنا المائية”.

فيما أفادت مصادر مطلعة على اجتماع مفاوضي كوب28 في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بأنّ بكين عارضت جزًءا من النص يقول إن انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم يجب أن تبلغ أدنى مستوياتها قبل عام 2025.

وتعهدت الصين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري إلى أدنى مستوياتها قبل عام 2030 رغم أن الخبراء يتوقعون تحقيق هذا الهدف في وقت مبكر.

كما رفض وزير البيئة الهندي بوبندر ياداف التعليق على مسودة الاتفاق الأخيرة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا إن مسودة الاتفاق “مخيبة للآمال” وإن التكتل سيتفاوض على وقت إضافي من أجل نص أقوى. وقال هوكسترا للصحفيين “سنتحدث ما دام كان ذلك ضروريًا”.