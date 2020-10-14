كورونا..أكثر من 38 مليون إصابة حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، مسجلا المزيد من الأرقام وسط حالة ترقب للوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، أن عدد الإصابات بلغ 38 مليونا و363 ألفا و705 إصابة.

فيما سجل العالم مليون و90 ألفا و811 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 مليونا و850 ألفا و235 متعافيا.

ارتفاع قياسي في إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 5132 ليصل إلى 334585.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بواقع 40 إلى 9677.

20 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.

وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج .

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 18 حالة إصابة بـ(كوفيد-19) بدون أعراض في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 17 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين هؤلاء المرضى حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات (كوفيد-19) المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85661 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

4295 إصابة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 475 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 825340 حالة والوفيات إلى 84420.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

ارتفاع إصابات الهند إلى 7.24 مليون

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 63509 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل إلى 7.24 مليون.

وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات (كوفيد-19) ارتفعت بواقع 730 إلى 110586.

وتجاوزت الهند حاجز 7 ملايين الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط.

ويوجد في الهند ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يقترب الرقم من 8 ملايين.