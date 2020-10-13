كورونا..اجراءات جديدة لدفن الوفيات بالأردن ورقم قياسي للإصابات في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن قرارها بتسليم جثامين المتوفين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى ذويهم لدفنهم ضمن بروتوكولات السلامة العامة، دون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم توجيه كتاب إلى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا، وهي منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بكورونا لذويه، بعد وضع الجثمان في “كيس إخلاء”، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمرايل.

ووفق البيان، جاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفى.

الإمارات: 97 ألف فحص كورونا

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء 96,989 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 108,608 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 448 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 100,007.

ليبيا تكسر حاجز أعلى حصيلة لكورونا

سجلت ليبيا، الثلاثاء، أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بواقع 1164 إصابة جديدة، وشفاء 541 حالة، فضلا عن وفاة 12 خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن مدينة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 648 حالة، و477 حالة شفاء، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 44985 شخصًا، بينهم 25007 تم شفاؤهم، وتوفي 656.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1075 يوميا، إلا أن اليوم الثلاثاء، تم كسر هذا الحاجز بـ 1146 إصابة جديدة.