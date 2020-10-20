كورونا..ارتفاع الوفيات بأمريكا ومليون إصابة في الأرجنتين

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول دول العالم ، رغم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات للحد من تفشي الوباء .

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم ليصل إلى 40 مليونا و651 ألفا و388 إصابة حتى الثلاثاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونا و122 ألفا و997 حالة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أسوأ الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 30 مليونا و356 ألفا و688 حالة شفاء.

ارتفاع وفيات أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد إصابات كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى 8 ملايين و128524 حالة بعد زيادة 47035 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 218986 بعد أن أودى المرض بحياة 475 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد -19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، عند الرابعة مساء أمس، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

أكثر من مليون إصابة في الأرجنتين

قالت وزارة الصحة في الأرجنتين إن البلاد أصبحت خامس دولة في العالم تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، مما يجعلها أصغر دولة تصل حتى الآن إلى هذا المستوى من الإصابات بعد تسارع الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى مليون و2662.

وقالت الوزارة إنها سجلت 12982 إصابة جديدة و451 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

6868 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6868 حالة إلى 373167 في المجمل.

وكشفت البيانات تسجيل 47 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9836.

إصابات كندا تتجاوز 200 ألف

تجاوزت إصابات كورونا في كندا حاجز 200 ألف إصابة منذ بدء الجائحة في مارس/ آذار فيما تتوقع البلاد أن تكون موجة الإصابات الثانية أشد من الأولى.

وأظهرت البيانات الحكومية تسجيل 3289 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 201437 بينما زاد عدد الوفيات 18 حالة ليصل الإجمالي إلى 9778.

وأعلنت كندا أن حدودها مع الولايات المتحدة ستظل مغلقة حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل، إذ لا تزال الحالات في الولايات المتحدة مرتفعة.

19 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني سجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 24 حالة إصابة جديدة دون أعراض وذلك مقارنة مع 33 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85704 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.