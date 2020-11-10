كورونا..الإصابات تتجاوز نصف مليون بالعراق ووفيات جديدة في الأردن

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز العراق بذلك حاجز النصف مليون إصابة.

وما زال العراق يتصدر البلدان العربية بعدد الإصابات بعد تسجيله 505310 إصابات.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا، 52 حالة وفاة، ليكون عدد الوفيات الإجمالي 11438 وفاة.

وخلال ذات المدة، سجلت الوزارة 2432 حالة شفاء، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء 434665 حالة.

الأردن يسجل وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن وفاة 91 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ورصد الأردن، أمس الاثنين، 5665 إصابة بفيروس كورونا، و62 حالة وفاة، وهي أرقام لم تشهدها البلاد على مدار الأشهر الأولى من جائحة كورونا.

وسجل الأردن حتى نحو 115 ألف إصابة بفيروس كورونا، و1295 وفاة، في حين تعافى من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أكثر من 9 آلاف شخص.

ودعا وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، المواطنين، إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الثلاثاء.