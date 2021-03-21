الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا.. الإمارات تقدم 117712 جرعة لقاح والسعودية تتوسع بحملة التطعيم

21 - مارس - 2021
الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا

الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 117,712 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 7,298,768 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 73.80 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19” وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس “كوفيد-19”.

السعودية تتوسع بحملة التطعيم

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، الأحد، المرحلة العمرية التي تسمح بالتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقًا لنوع كل لقاح في المملكة.

وأبانت أنه من الممكن تلقي لقاح “فايزر-بيونتيك” من عمر 16 عاماً وأكبر، بينما لقاح “أسترازينيكا-أكسفورد” من عمر 18 عاماً فما فوق.

وأكدت الصحة أن جميع اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من “كوفيد-19”.

وكشفت أن أكثر من 3,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

وقد قامت الصحة مؤخراً بالتوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والدخول على تطبيق “صحتي” لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح.

ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يكشف مفاجأة صادمة عن حالته الصحية!
    أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بوقف توريد النفط للسوق العالمية في هذه الحالة!!
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان يكشف آخر مستجدات استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي