الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
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كورونا الصين.. تسجيل 1303 إصابة جديدة

منذ ساعة واحدة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 1303 حالات إصابة بفيروس كورونا في العاشر من سبتمبر أيلول، منها 234 إصابة مصحوبة بأعراض و1069 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 290 مصحوبة بأعراض و1090 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى العاشر من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 246852 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين ثماني إصابات جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 16 في اليوم السابق، وحالتين بدون أعراض مقابل عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، أعلنت السلطات تسجيل حالة إصابة مصحوبة بأعراض وسبع حالات بدون أعراض مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد، 20 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 28 في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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