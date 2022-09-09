كورونا الصين.. تسجيل 1404 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة إن الصين سجلت 1404 حالات إصابة بفيروس كورونا في الثامن من سبتمبر أيلول منها 301 إصابة مصحوبة بأعراض و1103 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 280 مصحوبة بأعراض و1159 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى الثامن من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 246328 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 17 إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، وحالتين دون أعراض وتم تسجيل سبع إصابات مصحوبة بأعراض وثلاثة دون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، لم تسجل السلطات أي إصابات مصحوبة بأعراض، بينما سجلت حالتين دون أعراض. كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد والتي خففت إجراءات مكافحة الفيروس اعتبارا من يوم الاثنين بعد إغلاق شمل معظم السكان في عطلة نهاية الأسبوع، 54 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقارنة مع 25 في اليوم السابق.