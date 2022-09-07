الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا الصين.. تسجيل 1695 حالة إصابة جديدة

منذ 14 ثانية
كورونا في الصين

كورونا في الصين

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء إن الصين سجلت 1695 حالة إصابة بفيروس كورونا في السادس من سبتمبر أيلول، منها 380 إصابة مصحوبة بأعراض و1315 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1610 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 310 مصحوبة بأعراض و1300 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى السادس من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 245747 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 14 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، ولم تظهر أي إصابات دون أعراض، وتم تسجيل إصابة واحدة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أنها سجلت إصابة واحدة بلا أعراض خارج مناطق الحجر الصحي، بعد يومين دون إصابات.

وسجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين والتي خففت إجراءات مكافحة الفيروس اعتبارا من الاثنين بعد إغلاق شمل معظم السكان في عطلة نهاية الأسبوع، 40 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 36 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل مدينة تشنغدو الواقعة في جنوب غرب الصين 121 إصابة جديدة، ارتفاعا من 90 في اليوم السابق. ومددت تشنغدو قيود الإغلاق في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء لاستكمال جولة أخرى من الاختبارات الجماعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دونالد ترامب
فضيحة الوثائق السرية في منزل ترامب.. إحداها تصف القدرات النووية لحكومة أجنبية!!
بريطانيا واوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيسة الوزراء البريطانية تقبل دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا
ليز تراس
وجوه وزارية جديدة.. رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بتجاوز العاصفة الاقتصادية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة