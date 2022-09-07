كورونا الصين.. تسجيل 1695 حالة إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء إن الصين سجلت 1695 حالة إصابة بفيروس كورونا في السادس من سبتمبر أيلول، منها 380 إصابة مصحوبة بأعراض و1315 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1610 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 310 مصحوبة بأعراض و1300 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى السادس من سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 245747 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 14 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، ولم تظهر أي إصابات دون أعراض، وتم تسجيل إصابة واحدة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أنها سجلت إصابة واحدة بلا أعراض خارج مناطق الحجر الصحي، بعد يومين دون إصابات.

وسجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين والتي خففت إجراءات مكافحة الفيروس اعتبارا من الاثنين بعد إغلاق شمل معظم السكان في عطلة نهاية الأسبوع، 40 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 36 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل مدينة تشنغدو الواقعة في جنوب غرب الصين 121 إصابة جديدة، ارتفاعا من 90 في اليوم السابق. ومددت تشنغدو قيود الإغلاق في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء لاستكمال جولة أخرى من الاختبارات الجماعية.