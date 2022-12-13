كورونا الصين.. تسجيل 7679 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية الثلاثاء إن الصين سجلت 7679 حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 ديسمبر\كانون الأول، منها 2315 إصابة مصحوبة بأعراض و5364 بلا أعراض.

وسجلت الصين 8838 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 2240 مصحوبة بأعراض و6598 دون أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 7451 إصابة محلية جديدة منها 2270 مصحوبة بأعراض و5181 بلا أعراض نزولا من 8626 في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5235.

وحتى أمس الاثنين 13\12\2022، سجل بر الصين الرئيسي 367627 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 559 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، و468 حالة دون أعراض، وتم تسجيل 528 إصابة مصحوبة بأعراض و609 دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت 14 حالة مصحوبة بأعراض بينما سجلت 115 حالة دون أعراض، وفي اليوم السابق، سجلت شنغهاي 11 حالة بأعراض و120 دون أعراض.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبا، 291 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و434 إصابة دون أعراض، وتم تسجيل 414 إصابة مصحوبة بأعراض و599 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.