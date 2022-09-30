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كورونا الصين.. تسجيل 867 إصابة جديدة

منذ 6 دقائق
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة، إن الصين سجلت 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس منها 156 إصابة مصحوبة بأعراض و711 بلا أعراض.

وسجلت الصين 799 إصابة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 170 إصابة مصحوبة بأعراض و629 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي في المجمل حتى 29 سبتمبر أيلول 250449 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين حالة إصابة واحدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق وفقا لبيانات الحكومة المحلية.

وفي مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ست حالات بدون أعراض وعدم تسجيل أي حالات مصحوبة بأعراض. وكانت المدينة قد سجلت حالة واحدة بدون أعراض ولم تسجل أي حالات مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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