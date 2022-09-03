كورونا الصين.. 1988 إصابة جديدة ماذا عن الوفيات؟

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الواقع في 3 أيلول أن بر الصين الرئيسي سجل 1988 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 502 مصحوبة بأعراض و1486 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2038 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 373 إصابة مصحوبة بأعراض و1665 بلا أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 244324 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وذكرت بيانات للحكومة المحلية أن العاصمة بكين سجلت إصابة واحدة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق إضافة إلى إصابة واحدة بلا أعراض مقابل عدم تسجيل أي اصابات في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أن المركز المالي الصيني سجل إصابة محلية جديدة واحدة مصحوبة بأعراض وإصابتين بلا أعراض مقابل إصابة واحدة مصحوبة بأعراض ولم يتم تسجيل أي إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.