كورونا الصين.. 2310 إصابة جديدة بالفيروس

مواطنون يرتدون الكمامات في أسواق في الصين (رويترز)

قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 602 إصابة مصحوبة بأعراض و1708 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 639 إصابة مصحوبة بأعراض و1715 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 239424 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين عشر إصابات مصحوبة بأعراض ارتفاعا من أربع إصابات قبل يوم دون تسجيل أي إصابة بلا أعراض مقابل إصابة واحدة قبل يوم.

وأظهرت البيانات تسجيل مدينة شنغهاي ثماني إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل إصابة واحدة في اليوم السابق وإصابتين محليتين بلا أعراض في مناطق الحجر الصحي تماما مثل اليوم السابق.