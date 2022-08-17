كورونا الصين: 3036 إصابة جديدة.. ماذا عن الوفيات؟

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الواقع في 17 آب 2022 إن الصين سجلت 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 16 أغسطس آب، منها 637 ظهرت عليها أعراض و 2399 حالة بدون أعراض.

ويقارن هذا مع 2526 حالة جديدة في اليوم السابق منها 591 مصحوبة بأعراض و1935 إصابة بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5226.

وحتى 16 أغسطس آب، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 236898 إصابة ظهرت عليها أعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة بكين سجلت حالة واحدة مصحوبة بأعراض، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق، وحالة واحدة بدون أعراض، مثل اليوم السابق.

ولم تسجل شنغهاي أي حالات جديدة مصحوبة بأعراض، مثل اليوم السابق، ورصدت أربع إصابات بدون أعراض داخل مناطق الحجر الصحي، مقابل ثلاث حالات في اليوم السابق.