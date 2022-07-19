كورونا الصين.. 776 إصابة جديدة

عمال يرتدون السترات الواقية ويرشون سحبًا من المطهر في الصين (غيتي)

تستمر موجة كورونا بالغزو، اذ قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الواقع في 19 تموز 2022 أن بر الصين الرئيسي سجل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين منها 237 مصحوبة بأعراض و539 بلا أعراض.

وسجلت الصين 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 167 مصحوبة بأعراض و431 بلا أعراض.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها ثابتا عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الاثنين 227830 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض دون تغير عن بيانات اليوم السابق، فيما سجلت إصابة واحدة بلا أعراض هي الأولى منذ العاشر من يوليو تموز.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل أربع إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة بثلاث في اليوم السابق، كما سجلت 19 حالة إصابة بلا أعراض، وذلك مقابل 14 في اليوم السابق.